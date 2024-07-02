Вестник Кавказа

Экс-главу Сергокалинского района снова арестовали

Магомед Омаров
© Фото: Telegram-канал главы Сергокалинского района
Экс-глава Сергокалинского района был задержан в Дагестане в конце прошлой недели. Сегодня его арестовали почти на два месяца.

В Дагестане еще раз арестовали экс-главу Сергокалинского района. Об этом рассказали в Верховном суде республики.

Несколько дней назад Магомеда Омарова задержали в рамках дела о легализации денег.

"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Омарова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ"

– ВС Дагестана

Там подчеркнули, что суд постановил заключить под стражу экс-руководителя района почти на два месяца.

"Рассмотрев материал, суд постановлением от 09.07.2024 избрал Магомеду Омарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года. Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке"

– Верховный суд РД

Теракты в Дагестане 2024

Боевики атаковали несколько церквей, синагог и пост ДПС в двух городах региона чуть больше двух недель назад. В результате терактов погибли 22 человека, пострадали свыше 40.

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