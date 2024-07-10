Газон стадиона «Анжи-Арена» в Махачкале принят комиссией РПЛ

Работы по усовершенствованию газона на стадионе «Анжи-Арена» Махачкале продолжаются, однако он принят комиссией РПЛ. Об этом заявил глава махачкалинского «Динамо».

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) приняла газон стадиона «Анжи-Арена», который служит домашним полем для футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы. Оценка стадиона сопровождалась определенными замечаниями, что является обычной практикой при таких проверках. Важно отметить, что принятие газона стадиона подразумевает соответствие определенным стандартам, способствующим улучшению качества игры и безопасности игроков.

«Комиссия РПЛ приняла стадион с определенными замечаниями, но это нормально. Газон „Анжи-Арены“ принят, есть замечания, но ведь жаркая погода, есть тяжелые моменты, люди работают. 24−25 июля на стадионе будет проходить тестирование работы системы карты болельщика»

– гендиректор клуба Шамиль Газизов

Отметим, что основные замечания, высказанные Комиссией РПЛ, могут касаться качества покрытия газона, его уровня полива и удобства дренажной системы. Такие моменты имеют ключевое значение для обеспечения оптимальных условий для проведения игр.

Также нужно учитывать, что жаркая погода, характерная для региона, где расположен стадион, может создавать определенные трудности при уходе за газоном. Высокие температуры и интенсивное солнечное излучение могут повлиять на состояние покрытия.