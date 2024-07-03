Махачкалинский газон не угодил РПЛ

Специалисты РПЛ отметили неудовлетворительное качество газона на «Анжи-Арена» в Махачкале. Проверка была инициирована перед стартом сезона-2024/25.

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отметила проблемы с газоном на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале. Это произошло перед стартом сезона-2024/25. Этот неприятный инцидент произошел после того, как махачкалинское «Динамо» завоевало второе место в Мелбет – Первой лиге, обеспечив себе участие в РПЛ.

«У меня нет сомнения по готовности стадиона в Махачкале, на связи с регионами. Уверены, что ничего не омрачит начало сезона для „Динамо“. Но там больше проблемы с газоном, выезжала комиссия РПЛ — пока недовольны его состоянием»

– президент РПЛ Александр Алаев.

Газон на стадионе «Анжи — Арена» является важной частью инфраструктуры, влияющей на качество игры и безопасность игроков. Обнаружение проблем с газоном вызвало серьезные опасения среди специалистов отрасли. Неровности, плохое покрытие и прочие дефекты на газоне могут привести к травмам игроков и искажению результатов матчей.

Комиссия РПЛ уже приняла меры по проведению дополнительного обследования и разработке плана восстановления покрытия. Возможно, потребуется замена части газона, а также введение дополнительных мер по уходу за ним, чтобы обеспечить высокое качество поверхности игрового поля.