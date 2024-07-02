Полузащитник сборной Грузии по футболу стал игроком "Сент-Этьена"

Зурико Давиташвили сменил "Бордо" на "Сент-Этьен". В составе сборной Грузии 23-летний хавбек принял участие в Евро-2024.

Французский футбольный клуб "Сент-Этьен" усилился полузащитником сборной Грузии Зурико Давиташвили. Об этом пишет медиа-платформа.

По ее данным, 23-летний хавбек успешно прошел медобследование во Франции и заключил с клубом 4-летнее соглашение.

Предыдущим клубом Давиташвили был "Бордо", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Сезон 2023/24

В минувшем сезоне Давиташвили провел за "Бордо" 37 матчей во французской Лиге 2, набрав в них 16 очков по системе гол+пас (8 голов + 8 голевых передач).

В составе сборной Грузии полузащитник принял участие в чемпионате Европы-2024. В дебютном для себя Евро грузинская национальная команда сумела выйти в 1/8 финала, где уступила испанцам (1:4).