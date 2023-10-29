Кубачинский художественный комбинат отпразднует 100-летие

В дагестанском селе Кубачи в конце августа запланирован масштабный праздник, приуроченный к 100-летию Кубачинского художественного комбината. Изделия комбината из серебра известны как в России, так и за ее пределами.

С 23 по 25 августа в Кубачах состоится праздник, приуроченный к вековому юбилею местного художественного комбината. Гостей торжества ждет насыщенная программа с мастер-классами от местных умельцев, множество экскурсий, а также концерт.

«Праздник, который нельзя пропустить – юбилей Кубачинского художественного комбината! Мы приглашаем всех желающих отправиться в захватывающее путешествие во времени и отпраздновать 100-летие мастерства и традиций Кубачинского художественного комбината»

– пресс-служба Минтуризма Дагестана

Отметим, то мастера комбината сохраняют и развивают художественный ювелирный промысел, история которого восходит к VIII веку.