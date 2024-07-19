На попытку покушения на Иванишвили отреагировали в Кремле

В Кремле, комментируя покушение на Бидзину Иванишвили, заявили, что осуждают любые действия в этом направлении. Ранее сообщалось о подготовке убийства Иванишвили.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о попытке покушения на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Он заявил, что не может ничего сказать по этому поводу, так как не знаком с деталями. Однако Песков подчеркнул, что любые покушения неприемлемы и должны осуждаться.

"Мы считаем, что любое покушение - это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесение таких незаконных силовых методов политического давления"

- Дмитрий Песков

Ранее сообщалось о подготовке убийства основателя правящей грузинской партии. Сегодня СГБ Грузии заявила о расследовании данного дела.