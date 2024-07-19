Угроза покушения на Иванишвили актуальна для Грузии – Тбилиси

Премьер-министр Грузии прокомментировал дело о подготовке теракта против Бидзины Иванишвили и свержении власти в результате переворота. По словам Ираклия Кобахидзе, эти угрозы очень серьезны.

Подготовка покушения против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили представляет собой значительную угрозу, заявил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Таким образом политик отреагировал на сообщение о запуске Службой госбезопасности соответствующего расследования.

Грузинский премьер назвал новость о подготовке теракта и госпереворота "крайне тревожной". По его словам, особенное беспокойство она вызывает на фоне ситуации в мире.

Ранее сразу в двух странах были совершены покушения на известных политиков. В Словакии под огонь преступника попал глава государства – премьер-министр. В результате Роберт Фицо был тяжело ранен, существовала угроза его жизни. Однако политик выжил и уже вернулся к своим обязанностям.

В США нападение было совершено на бывшего президента, который, возможно, станет следующим, избравшись на второй срок. Дональд Трамп был легко ранен – в ухо, однако пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы.

"Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы. Поэтому, конечно, существуют угрозы, и начатое расследование указывает на то, что эти угрозы актуальны и для Грузии"

– Кобахидзе

Заявление СГБ о покушении на Иванишвили

Служба госбезопасности Грузии сегодня сообщила о расследовании подготовки, которая велась перед преступными действиями злоумышленников, которые собирались убить Бидзину Иванишвили, спровоцировать в стране хаос и беспорядки, а затем, воспользовавшись ими, свергнуть власть.