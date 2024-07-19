Малгобек отключат от воды

В связи с внеплановым ремонтом водопровода в Ингушетии будет отключена вода. Планируется, что водоснабжение стабилизируется после 16 часов.

Власти ингушского Малгобека предупредили гостей и жителей города об отключениях воды. Это связано ремонтом местного водопровода. Уточняется, что ремонт внеплановый.

«В связи с неплановыми ремонтными работами на водопроводных линиях и энергочасти на втором водоподъемном сооружении, вызванными сильным ветром, с 10:00 мск до 16:00 мск будут введены ограничения в водоснабжении»

– пресс-служба «Единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инфраструктура водоснабжения в города нуждается в постоянном техническом обслуживании. В данном случае, ремонтные работы на водопроводе стали необходимы из-за выявленных утечек и дефектов в трубопроводе. В этой связи власти города рекомендуют подготовить запасы питьевой воды на период, когда водоснабжение будет временно прекращено.