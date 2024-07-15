Легендарный пансионат «Чегет» обновят до четырех звезд

Гостиничная сеть Azimut Hotels обновит легендарный пансионат «Чегет», превратив его в четырехзведочный отель. Будет обновлена вся инфраструктура, также построен бассейн, комплекс саун и фитнес-центр.

Российская гостиничная сеть Azimut Hotels объявила о начале проекта по реконструкции пансионата «Чегет» в Приэльбрусье. Этот проект предполагает трансформацию легендарного пансионата в четырехзвездочный отель.

В ходе реконструкции отель «Чегет» будет расширен до 140 номеров, что даст возможность принять большее количество гостей. Благодаря увеличению числа номеров, пансионат может быть переклассифицирован как четырехзвездочный.

«Пансионат „Чегет“ хорошо известен и любим туристами еще с советских времен. Огромное количество горнолыжников в разное время были его гостями, тут снимались фильмы и телепередачи. Возможность придать новый жизненный импульс такому по-настоящему легендарному месту – это большая ответственность, которую мы с удовольствием принимаем»

– гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Новый отель Azimut Hotels в Приэльбрусье станет идеальным выбором не только для любителей горнолыжного спорта, но и для тех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе в любое время года. Расширение и модернизация уже уютного пансионата обещают превратить его в одно из самых востребованных мест для отдыха.

