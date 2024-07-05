Гостиничный фонд Северного Кавказа к 2030 году вырастет вдвое

Отдых на Северном Кавказе выбирают все больше россиян, однако их поток сдерживает довольно скромный номерной фонд средств размещения региона – уже к 2030 году он вырастет больше, чем вдвое – еще на 77 тысяч гостиничных номеров.

Несмотря на повышенный интерес российских туристов к отдыху на Северном Кавказе, регионы СКФО обладают достаточно ограниченным номерным фондом, который способен принять на сегодня лишь 60 тыс человек, сообщила на полях Кавказского инвестиционного фонда (КИФ) руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ) Ксения Титова.

"Если говорить про номерной фонд Северного Кавказа, то сегодня у нас до 60 тыс номеров. К 2030 году необходимо еще реализовать 77 тыс номеров, из них 67 тыс уже заложено. Уже заявлены инвестиционные проекты, дополнительно мы предложили еще реализовать 5 тыс номеров точечно. Если загрузка будет свыше 75%, то еще более 4 тыс номеров можно будет реализовать"

- Ксения Титова

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что к концу лета Северная Осетия примет 1 млн туристов, в прошлом году такие показатели были достигнуты только к новогодним праздникам. Регион пользуется спросом и как место отдыха, и как направление для однодневных экскурсий. Большим спросом пользуется и отдых в Дагестане - за первые 6 месяцев 2024 здесь побывало почти 860 тыс туристов – больше, чем в первом полугодии 2023 года.