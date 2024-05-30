Вестник Кавказа

Туристические ОЭЗ Северного Кавказа получат двойные инвестиции

Туристические ОЭЗ Северного Кавказа получат двойные инвестиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристические экономические зоны Северного Кавказа получат двойные инвестиции, сообщили в Минэкономразвития России: вырастет и число рабочих мест в них.

По итогам рабочего визита в Чечню глава Минэкономразвития РФ отметил рост инвестиций в развитие туристических особых экономических зон (ОЭЗ) Северного Кавказа в два раза, сообщила пресс-служба министерства.

"Туристические ОЭЗ Северного Кавказа показывают устойчиво положительную динамику развития. Показатели по количеству созданных рабочих мест за 2023 год выросли в 1,5 раза, объем инвестиций - в 2 раза"

- министр экономического развития России Максим Решетников

В Чечне активно идут работы по созданию новой зоны катания на курорте "Ведучи", отчет о результатах работы ОЭЗ за 2023 год направлен в правительство – по его итогам курорт "Ведучи" занял первое место, на втором месте "Архыз" с результатом 90%, - отметил Решетников, передает ТАСС.

Сейчас на курорте "Ведучи" ведется строительство канатной дороги, которая будет проходить над Аргунским ущельем на высоте 400 м. Строители получили все технологическое оборудование для нее. Полным ходом ведутся работы по бетонированию и монтажу монолитных конструкций, рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

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