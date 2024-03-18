Курорт "Ведучи" обзаведется четырьмя канатными дорогами

В новом сезоне на курорте "Ведучи" в Чечне запустят четыре канатных маршрута и систему для создания искусственного снега.

Чеченский горнолыжный курорт "Ведучи" в предстоящем зимнем сезоне планирует создать дополнительную туристическую инфраструктуру. На курорте заработают четыре канатных маршрута. Информацию об этом озвучил заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров в процессе своей поездки в республику.

Кроме этого, туристический объект обзаведется системой создания искусственного снега.

"Курорт Ведучи должен стать новой точкой притяжения и обеспечить дополнительный рост турпотока. Благодаря строительству новых туристических объектов к 2030 году курорт планирует принять 240 тыс. туристов"

- Сергей Назаров

Сообщается, что сейчас курорт проводит технические работы около трасс для катаний.

Планируется, что в этом году будет создан проект ангара для стоянки ратраков, на возведение которого из бюджета страны будет потрачено порядка 218 млн рублей.

Как сообщил глава экономического развития региона Рустама Шаптукаева, за первые три месяца этого года курорт посетили порядка тысячи туристов.

"В этом году введены в эксплуатацию инженерные сети, завершено строительство межпоселкового газопровода. На территории комплекса на текущий момент осуществляют деятельность пять резидентов, двое из которых уже завершили реализацию запланированных инвестиционных проектов"

- Рустам Шаптукаев

Ранее сообщалось, что объем средств в проект "Ведучи" превысил 4 млн рублей.

Сейчас на курорте возводят масштабный комплекс для туристического размещения. После его открытия "Ведучи" получит 400 дополнительных мест для путешественников.