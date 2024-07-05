В Северной Осетии турпоток вышел на рекорд

К концу лета Северная Осетия примет 1 млн туристов, в прошлом году такие показатели были достигнуты только к новогодним праздникам. Регион пользуется спросом и как место отдыха, и как направление для однодневных экскурсий.

В этом году поток туристов в Северную Осетию значительно вырастет, уже на конец лета будут достигнуты показатели за весь 2023 год, сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

В прошлом году республику посетил 1 млн человек, в этом году уже на конец мая турпоток превысил 760 тыс человек. К концу лета Северная Осетия примет 1 млн гостей, к концу года туристический поток будет рекордным.

Турпоток в регион включает как тех, кто приехал в Северную Осетию в отпуск, так и тех, кто прибывает на экскурсии. На пике сезона места размещения в регионе оказываются почти полностью забронированы, сейчас на фоне растущего туристического потока возводятся новые объекты, в основном глэмпинги.

"Во-первых, это не капитальное строительство, во-вторых, их можно построить в заповедниках и на территории нацпарков – приблизить места размещения к уникальным природным условиям, памятникам культурного наследия"

– Меняйло