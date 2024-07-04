Вестник Кавказа

В Северной Осетии построят 16 модульных отелей

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Новые места размещения вскоре появятся для туристов в Северной Осетии. Средства на строительство выделены из федерального бюджета.

В Северной Осетии идет развитие туристической отрасли, сегодня идет процесс возведения новых модульных отелей, поделился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2024 году Республика получила средства из федерального бюджета на развитие туротрасли – они пойдут в том числе на строительство отелей и сопутствующей инфраструктуры. В субъекте также создаются модульные отели, уже поддержано 16 таких проектов»

– Чернышенко

Поток туристов в регион ежегодно растет, новые отели появятся в разных регионах Северной Осетии.

По словам главы республики Сергея Меняйло, развитию туризма помогает господдержка.

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