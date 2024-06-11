Отраслевой центр в сфере туризма запустят на Северном Кавказе

На Северном Кавказе заработает центр, специалисты которого сосредоточатся на улучшении работы предприятий в сфере туризма. Планируется, что новое подразделение поможет повысить эффективность работы предприятий данной отрасли в регионе.

Институт развития "Кавказ.РФ" намерен учредить специальный центр, который сосредоточится на улучшении работы предприятий в сфере туризма на Северном Кавказе. Основная цель этого центра заключается в повышении эффективности компаний в данной отрасли и оптимизации их деятельности.

«В структуре института <> создан департамент, на базе которого будет сформирован отраслевой центр компетенций (ОЦК) в сфере туризма. Новое подразделение поможет повысить эффективность работы предприятий данной отрасли в регионе»

– пресс-служба института.

Главная задача центра будет заключаться в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые смогут анализировать бизнес-процессы и качество услуг туристических объектов на Северном Кавказе. Такое учреждение также способствует улучшению обслуживания посетителей в этом регионе.



Создание данного центра откроет новые возможности для развития туристической индустрии на Северном Кавказе, что, в свою очередь, приведет к улучшению общего качества обслуживания туристов.