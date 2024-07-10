Канатная дорога не будет работать на курорте "Эльбрус"

Руководство горнолыжного курорта "Эльбрус" предупредило туристов о временном закрытии канатных дорог. Они не будут работать в течение двух дней. Названа и причина отключения.

Канатки на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии ненадолго прекратят работу на следующей неделе, говорится на его сайте.

Подъемники не будут работать в течение двух дней – в понедельник 29 июля и вторник 30 июля.

"В связи с отключением электроэнергии канатная дорога курорта "Эльбрус" будет закрыта в эти дни"

– руководство курорта

Почему планируется отключать на курорте свет и на что еще, кроме работы канаток, повлияет отсутствие электричества, не сообщается.

Напомним, на курорте работают три канатки: Мир-Гарабаши, Кругозор-Мир, Азау-Кругозор.