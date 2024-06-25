Северокавказские курорты получат 19 новых отечественных канатных дорог

Северокавказские курорты постепенно заменяют технику от иностранных производителей на отечественную. До 2030 года планируется открыть 19 российских канатных дорог и заменить системы искусственного создания снега.

Российский производитель «Руслет» установит 19 канатных дорог на Северном Кавказе. Работы планируется закончить до конца 2030 года. Об этом стало известно из выступления гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова на международной выставке «Иннопром-2024», которая проходит с 8 по 11 июля.

«В рамках совещания главным поставщиком канатных дорог был определен отечественный производитель «Руслет». Кроме этого, Кавказ. РФ переходит на продукцию липецкой трубной компании «Свободный сокол» при обустройстве систем искусственного снегообразования»

- Институт развития Кавказ.РФ.

Уже сейчас туристические объекты пользуются техникой от российских производителей – снегоходами, бульдозерами, снегоплавильными установками и многим другим. Но и зарубежная техника продолжает находиться в распоряжении горнолыжных курортов Северного Кавказа.