Канатную дорогу начали устанавливать на курорте Мамисон

В Северной Осетии продолжается создание курорта Мамисон. Сейчас там идет работа над установкой на курорте его первой канатной дороги. Пока ставят опоры, позже смонтируют кабинки.

Строительство горнолыжного курорте Мамисон в Северной Осетии продолжается – сейчас там устанавливаются опоры для первой канатной дороги, рассказали в Кавказ.РФ,

Первая канатка получила название М1. Буква означает название курорта, цифра – его номер по порядку.

"Осталось еще 20 опор и можно будет развешивать кабинки – 85 восьмиместных гондол российского производителя "Руслет"

– Кавказ.РФ

Первая канатка курорта свяжет высоты от 2025 м до 2913 м. Попасть с одной на другую можно за 10 минут. Длина маршрута немного превышает 3,2 км.

В компании уточнили, что М1 станет самой длинной канатной дорогой среди подъемников своего типа в России.

Высота Мамисона

Горнолыжный курорт Мамисон разместится между высотами 2040 м и 4080 м – нижняя и верхняя станции соответственно. В промежутке между ними будет открыта и промежуточная станция.

Когда откроется Мамисон?

Кавказ.РФ обещает открыть курорт уже в 2024 году.