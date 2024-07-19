Вестник Кавказа

Кобахдзе: Грузия победит бедность к 2030 году

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
В Грузии заявили, что проблема бедности в стране исчезнет к 2030 году. Там добавили, что рост экономики с начала года составил более 9%.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе рассказал о развитии страны. По его словам, Грузия победить бедность к 2030 году.

Он отметил, что сегодня Грузии далеко до европейских стандартов и обнуления бедности.

При этом премьер добавил, что в случае продолжения развития к 2030 году в стране произойдет существенный перелом в этом направлении.

Глава правительства подчеркнул, что с начала года экономика Грузии выросла на 9,3%, а уровень безработицы на сегодняшний день составляет 16,4%.

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