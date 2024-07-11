Вестник Кавказа

Туристический сбор вводится в Бишкеке

Туристический сбор вводится в Бишкеке
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Киргизии начнут взимать сбор с туристов, нововведение появится в столице. Туристической сбор в Бишкеке планируют начать взимать уже с 1 августа.

Власти Бишкека задумались о введение в городе туристического сбора, а также взимания платы за въезд в город.

На общественное обсуждение вынесен проект о том, чтобы с 1 августа этого года в пилотном режиме ввести в киргизской столице следующие сборы:

  • туристический сбор,
  • сбор за въезд иногороднего автотранспорта,
  • сбор за средства индивидуальной мобильности.

Если нововведение будет одобрено, пилотный проект начнет действовать уже на следующей неделе и продлится шесть месяцев.

Инициатива направлена на повышения неналоговых доходов Бишкека и улучшения городской инфраструктуры.

Туристический сбор в Бишкеке для иностранцев составит 50 сомов за день  - это чуть более 50 рублей.

С арендодателей СИМ, например электросамокатов и моноколес, планируется взимать по 1000 сомов в год за каждую единицу транспорта.

За въезд на территорию столицы Киргизии на автомобиле иностранные туристы будут платить по 200 сомов, граждане республики - по 50 сомов. Такие расценки будут действовать для пассажирского транспорта, рассчитанного максимум на 8 человек. Водителям грузовиков придется платить больше - 150-5000 сомов в зависимости от типа транспорта.

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