Почему туристы в Абхазии болеют ротавирусом?

Отдых в Абхазии может испортить кишечная инфекция – туристы нередко подхватывают, например, ротавирус, проводя отпуск в Абхазии. Причины частых заболеваний назвали власти республики.

Проблема распространенности кишечной инфекции среди туристов в Абхазии имеет естественные причины, поведала главный санврач республики Алла Беляева.

Беседуя с радио Sputnik, она напомнила о существовании такого явления, как "диарея путешественника". Во время любых поездок, а особенно длительных и по железной дороге, человек встречается с новой для себя микрофлорой. В то же время, напомнила Беляева, когда меняется климат, иммунная система временно ослабевает и становится не в состоянии справиться с чужими микроорганизмами. Так путешественник оказывается уязвим для ротавируса или норовируса.

Кроме того, добавила санврач, туристы, стремясь взять от короткого отпуска все и не потерять ни минуты, не уходят с пляжа в самые жаркие часы, в отличие от местных жителей, которые избегают пика жары. Более того, отдыхающие по неопытности могут взять с собой для перекуса скоропортящиеся продукты, а не арбуз или, например, фрукты. Эти ошибки также повышают риск подхватить кишечную инфекцию.