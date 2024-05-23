Водопровод в Евпатории отремонтируют до нового года

Пришедший в аварийное состояние водопровод в Евпатории вернут в рабочее состояние до конца года. Ранее в результате многочисленных аварий сам курорт и расположенные рядом села неоднократно лишались воды.

Водоснабжение в Евпатории вернется в норму к 2025 году, рассказали в МинЖКХ Крыма.

Подробный ответ на запрос ТАСС дал замглавы ведомства Роман Восколупов.

По его словам, запланирован капремонт ставших аварийными участков водовода Евпатории. На него потратят 2 млрд рублей – средства уже выделены. Реконструировано будет почти 14 км труб.

"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году"

– замминистра

Крымское руководство ранее признавалось в высокой степени износа водопровода в республике: в ряде населенных пунктов показатель составляет 80%. При таком сильном износе вода буквально утекает из труб по пути, не доходя до потребителя. Кроме того, изношенные трубы часто становятся причиной аварий. Так, в мае и июня Евпатория и ее окрестности несколько раз лишались воды из-за порывов.