Водопровод в Евпатории отремонтируют до нового года

Водоснабжение в Евпатории вернется в норму к 2025 году, рассказали в МинЖКХ Крыма.
Подробный ответ на запрос ТАСС дал замглавы ведомства Роман Восколупов.
По его словам, запланирован капремонт ставших аварийными участков водовода Евпатории. На него потратят 2 млрд рублей – средства уже выделены. Реконструировано будет почти 14 км труб.
"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году"
– замминистра
Крымское руководство ранее признавалось в высокой степени износа водопровода в республике: в ряде населенных пунктов показатель составляет 80%. При таком сильном износе вода буквально утекает из труб по пути, не доходя до потребителя. Кроме того, изношенные трубы часто становятся причиной аварий. Так, в мае и июня Евпатория и ее окрестности несколько раз лишались воды из-за порывов.