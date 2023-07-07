В Евпатории шесть дней нет воды

Уже шестые сутки жители Евпатории и ближайших населенных пунктов остаются без воды. Причина – ремонт трубы на магистральном водоводе.

Жители Евпатории уже шестой день остаются без воды из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе. Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил, что в 18:00 будет проведен пробный запуск воды.

«Вчера начали подавать воду, вода доходит до первых 2-3 этажей, после этого давление начинает подниматься и опять возникает определенная аварийность на некоторых участках. <...> Хочу извиниться перед евпаторийцами, делается сейчас все возможное. К 18:00 будет пробный запуск воды, после чего ситуация будет ясна»

– Сергей Аксенов

В настоящее время жители города получают воду из уличных цистерн.

Проведение пробного запуска воды в 18:00 дает надежду, что проблема с водоснабжением в Евпатории будет решена в ближайшее время. Однако важно помнить, что подобные ситуации могут возникать в любое время, и необходимо иметь запасы воды для чрезвычайных ситуаций. Важно также следить за состоянием водопроводных систем и своевременно проводить профилактические работы.