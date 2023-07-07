Света и воды нет в Евпатории

Часть жителей Евпатории и туристов сегодня остались без света, а заодно и без воды. Причина ЧП - неполадки в оборудовании, возникшие из-за сильной жары.
Электричество отключилось сегодня вечером в Евпатории, детали сообщает Крымэнерго.
По данным компании, подстанция, которую в настоящий момент ремонтируют, отключилась в 18:09. Предварительно это произошло из-за аномальной жары.
Электрики уже постепенно подключают потребителей.
"По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2,3 тыс потребителей. Планируется полностью восстановить электроснабжение в ближайшее время"
– Крымэнерго
Отключение воды в Евпатории
Администрация города также сообщила, что без тока осталась водопроводная насосная станция. Из-за этого в городе пропала вода. Она вернется в краны, когда станцию снова запитают.
Напомним, в Евпатории проживают почти 108 тыс человек.