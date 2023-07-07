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Света и воды нет в Евпатории

Света и воды нет в Евпатории
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Часть жителей Евпатории и туристов сегодня остались без света, а заодно и без воды. Причина ЧП - неполадки в оборудовании, возникшие из-за сильной жары.

Электричество отключилось сегодня вечером в Евпатории, детали сообщает Крымэнерго.

По данным компании, подстанция, которую в настоящий момент ремонтируют, отключилась в 18:09. Предварительно это произошло из-за аномальной жары.

Электрики уже постепенно подключают потребителей.

"По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2,3 тыс потребителей. Планируется полностью восстановить электроснабжение в ближайшее время"

– Крымэнерго

Отключение воды в Евпатории

Администрация города также сообщила, что без тока осталась водопроводная насосная станция. Из-за этого в городе пропала вода. Она вернется в краны, когда станцию снова запитают.

Напомним, в Евпатории проживают почти 108 тыс человек.

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