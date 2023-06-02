Авария оставила без воды курортную Евпаторию

Опубликовано: 20:15, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымская Евпатория осталась без воды из-за аварии на одном из двух магистральных водоводов, жителей города попросили запастись технической водой, сроки устранения неполадок пока не называются.

Водоснабжение крымской Евпатории сегодня вечером было нарушено из-за очередной аварии на магистральном водоводе большого диаметра, сообщила в своем Telegram-канале ресурсоснабжающая организация "Вода Крыма".

"Евпаторийский филиал сообщает, что на магистральном водоводе ДУ-1000мм произошла авария. На месте работает аварийная бригада", говорится в сообщении.

Руководство организации порекомендовало горожанам запастись технической и питьевой водой, не сообщая о предполагаемых сроках устранения неисправности.

Глава администрации города Елена Демидова в своем Telegram-канале отметила, что "у нас снова порыв на водоводе и давление в городской системе водоснабжения падает", также порекомендовав жителям города запастись технической и питьевой водой.

Напомним, Евпатория и соседний поселок Заозерный, в котором расположены многие здравницы и детские санатории, питаются водой из артезианских источников, также к городу проложены два водовода диаметром 800 и 1020 мм, на которых регулярно происходят аварии. Так, 28 февраля в Евпатории без воды остались более 120 тыс жителей, воду в город подвозили цистернами.