Кремль призвал Армению не выбирать между Россией и Западом

В Кремле назвали Армению союзником России. Там добавили, что Москва намерена развивать контакты с Ереваном, есть много планов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Армению союзником России, а также суверенной и братской для Москвы страной.

Он отметил, что Ереван сам выбирает приоритетные направления взаимодействия. При этом Песков выразил надежду на политическую мудрость Армении.

Помимо этого, пресс-секретарь президента рассчитывает, что Еревану не придется выбирать между Россией и Западом, напомнив, чем это обернулось для Украины.

Песков добавил, что Россия намерена развивать теплые отношения с Арменией. По его словам, у обеих стран есть множество планов.