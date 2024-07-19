Съемочная группа с Киркоровым выбралась из каньона в Сочи

Филипп Киркоров смог выбраться из каньона на Кубани вместе с другими членами съемочной группы. Ранее они застряли там из-за поднявшегося уровня воды в реке.

Съемочная группа фильма "Братья", застрявшая в каньоне, успешно выбралась из него и сейчас находится в гостинице. Об этом на своих страницах в соцсетях написал певец Филипп Киркоров, который исполнит в картине одну из ролей.

"Дорогие друзья, наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. <...> Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы"

– Филипп Киркоров

Он также добавил, что будет находиться в съемочной экспедиции в течение 2-3 месяцев.

Ранее сообщалось, что съемочная группа застряла в каньоне в Краснодарском крае, так как неподалеку от места съемок река поднялась до уровня 10 м.