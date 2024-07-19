Десятки человек не пустили в самолет в Ереване из-за футболистов

В Ереване не пустили часть пассажиров в самолет авиакомпании FlyOne, который должен был вылететь в Кишинев. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам пассажиров, не сумевших попасть в воздушное судно, на их места посадили игроков футбольного "Арарат-Армения".
Случившийся казус прокомментировали в самой авиакомпании. По словам директора совета Арама Ананяна, в летний период подобные проблемы возникают у многих авиаперевозчиков, передает Sputnik Армения.
"Самолет, который выполнял рейс, был меньше по вместимости, чем тот, на котором изначально планировался полет. Некоторым пассажирам были предложены варианты – выбрать другой сегодняшний рейс или через несколько дней"
– Арам Ананян
Он подчеркнул, что в настоящее время авиакомпания пытается урегулировать ситуацию с пассажирами, которые не смогли попасть в самолет.