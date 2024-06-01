Вестник Кавказа

Поедающая мозг амеба обнаружена у ребенка в Израиле

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Израиля сообщил о новом случае заражения поедающей мозг амебой. Специалисты начали забор воды из водоемов, которые он недавно посещал.

Ребенок заболел амебным энцефалитом в Израиле. Это уже второй случай подобного заболевания в стране за последнее время. Ранее амеба Naegleria fowleri, которая питается мозгом, проникла в молодого человека. Впоследствии выяснилось, что он посещал пляж у озера Кинерет.

«Ребенок был помещен в отделение интенсивной терапии больницы "Зив" города Цфат на севере страны с подозрением на энцефалит, дополнительные анализы показали, что воспаление вызвано редкой амебой. Пациент, не имевший сопутствующих заболеваний, находится в критическом состоянии»

– израильский Минздрав

В ведомстве сообщили также, что из водоемов, которые посещал ребенок, берут пробы воды. Отметим, что данная амеба обитает в пресноводных водоемах. В организм человека проникает вместе с водой, как правило, через нос.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1930 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

Йемен: как и почему хуситы объявили войну Израилю?

Йемен: как и почему хуситы объявили войну Израилю?

Нетаньяху встретится Байденом и Харрис в США

Нетаньяху встретится Байденом и Харрис в США

Ливан: где находится, религия, армия, Хезболла и отношения с Израилем

Ливан: где находится, религия, армия, Хезболла и отношения с Израилем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы