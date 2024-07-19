Харрис стала популярнее Трампа, показал опрос

В США провели опрос, чтобы выяснить, кого из кандидатов в президенты скорее поддержат американцы. В результате Харрис получила на 2% больше голосов, чем Трамп.

Новый опрос провели в США после того, как стало известно, что действующий президент выходит из предвыборной гонки.

Известно, что скорее всего демократы выдвинут кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис, она станет соперницей Дональда Трампа на выборах 5 ноября. По данным опроса от 22-23 июля, сегодня поддержка Харрис немного выше, чем поддержка Трампа - 44% против 42% (погрешность составляет 3 п.п.). В опросе от 1-2 июля лидировал Трамп с отрывом в 1%, в опросе от 15-16 июля респонденты отдали равное количество голосов политикам.

В опросе приняли участие свыше 1,2 тыс американцев, опрос проведен социологической службой Ipsos совместно с агентством Reuters.