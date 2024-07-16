Как друзья США отреагировали на выход Байдена из президентской гонки?

Мировую общественность шокировало решение Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Реакция на это событие последовала от официальных лиц различных государств, но больше всего оно удивило европейских политиков.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Вместо себя он предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис. Решение было ожидаемым ввиду состояния здоровья Байдена, но все же шокировало мировую общественность.

Больше всего по этому поводу переживают в Европе, ведь США – их ближайший союзник, а кандидат от республиканцев Дональд Трамп ставит под сомнение эти отношения. Так как Камала Харрис уступает по популярности Дональду Трампу, то скорая смена власти в Белом доме может нанести урон по безопасности ЕС, которую во многом обеспечивает Вашингтон. Европейцев также волнует, что Трамп готов идти на компромиссы с Россией по теме Украины, поэтому глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал успехов Камале Харрис.

"Я знаю, что президент Байден принял решение выйти из гонки. Желаю всего самого лучшего кандидату от Демократической партии, которого она выберет на его место. Америка должна определиться, кто должен быть в Белом доме, и я уверен, что для трансатлантических отношений будет большая разница в зависимости от того, кто там окажется. Но это должны решать американские граждане, я не хочу вмешиваться. И я не думаю, что это наша роль - говорить американцам, что они должны делать", – сказал он.

Настоящая паника наблюдается в Германии, на территории которой находятся крупнейшие зарубежные военные базы США. Как пишет Financial Times, в МИД ФРГ создали "кризисную группу" для подготовки к возврату Дональда Трампа в Белый дом. Раньше в Берлине считали маловероятным такой сценарий, но после снятия кандидатуры Джо Байдена расклады могут измениться. Главная причина тревоги кабмина Олафа Шольца состоит в том, что администрация Трампа может отозвать гарантии безопасности для Европы со стороны США с момента создания НАТО.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Берлине с нетерпением ждут развязки, которая последует в течение следующих месяцев в США, так как сотрудничество с США важно для безопасности Европы. "Независимо от исхода выборов нам придется больше инвестировать в собственную безопасность", – констатировала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

В отличие от ЕС и Германии, во Франции пытаются демонстрировать самообладание. Хотя у самого президента Эммануэля Макрона и его партии после последних выборов ситуация подвешенная.

"Никаких изменений не будет. Европа продолжит защищать свои интересы. Мы будем работать с любой американской администрацией. Это в интересах ЕС и важно для стабильности в мире", – сказал глава французского МИД Стефан Сежурне, отвечая на вопрос о возможных изменениях американской политики.

Другой ближайший союзник США – Великобритания – тоже не стала заострять внимание на Дональде Трампе. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил следующее: "Я уважаю решение президента Байдена и ожидаю совместной работы с ним в течение оставшегося у него срока на президентском посту. … Я знаю, что президент Байден, как и на протяжении всей своей выдающейся карьеры, принял это решение, основываясь на интересах американского народа".

Нейтрально отреагировало на решение президента США руководство Японии. "Само собой, альянс Японии и США является основой дипломатии и безопасности нашей страны. Мы будем внимательно следить за дальнейшей ситуацией", – сказал журналистам премьер-министр Фумио Кисида.

Наравне с Европой и Японией, то, кто возглавит Белый дом, волнует не в меньше степени Израиль, который продолжает операцию в Газе и, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, ведет войну на семь фронтов. Сам Нетаньяху сегодня вылетел в Вашингтон, где проведет встречу с Джо Байденом.

"Я планирую увидеться с президентом Байденом, с которым знаком более сорока лет. Это будет возможность поблагодарить его за все, что он сделал для Израиля во время войны и за время своей продолжительной и выдающейся карьеры на государственной службе в качестве сенатора, вице-президента и президента", – сказал Нетаньяху.

Кроме того, 24 июля Нетаньяху выступит перед обеими палатами Конгресса, чтобы "закрепить двухпартийную поддержку, которая столь важна для Израиля".

Наибольшее беспокойство положение дел в США вызывает на Украине. Трамп готов к мирным переговорам с уступками, что раздражает президента Украины Владимира Зеленского. Но в Киеве пытаются сохранять самообладание. На своих страницах в соцсетях Зеленский поблагодарил Байдена за "непреклонную поддержку борьбы нашей страны за свободу". "За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее тяжелое, но сильное решение", – написал он.

Любопытное мнение относительно политических изменений в США высказали в Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что приход к власти Трампа положит конец конфликту на Украине.

"Если Трамп победит на выборах... <...> раньше успокоится ситуация в нашем регионе, что изменит отношение [Запада] и к нашей стране. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии", – отметил Кобахидзе.

В Китае решили не выказывать никаких симпатий или антипатий по случаю снятия кандидатуры Джо Байдена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась комментировать новость из Белого дома. "Американские выборы – это внутреннее дело США, я не буду их комментировать", – сказала она.

Хотя при Трампе США вели торговую войну против Китая, с приходом к власти Байдена повышенные тарифы на китайские товары не были сняты. Поэтому для Пекина нет большой разницы в том, кто станет президентом США. Главный вопрос – как договориться и устранить спорные экономические разногласия.

В России, в отличие от Китая, не остались равнодушны к уходу Байдена. Ведь позиции действующего президента США и Трампа по отношению к России разнятся.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в РФ будут следить за ситуацией в США, но не считают для себя приоритетом результаты выборов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявление о снятии кандидатуры было сделано в письменной форме, и это не позволяет сделать вывод о самостоятельности выбора Байдена. "Это к вопросу о так называемой американской демократии разлива первой четверти XXI века", – сказала Захарова.

Ее мнение, к слову, поддержал американский миллиардер Дэвид Сакс, считающий решение Байдена "государственным переворотом".