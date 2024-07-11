Мест для выброса мусора станет больше в Черкесске

Мусор никогда не станет украшением для города, поэтому власти Черкесска активно взялись за регулирование этого вопроса. На городских улицах появится около 50 новых пластиковых контейнеров для выброса отходов. Работы по их уборке продолжатся с новой силой.

В столице Карачаево-Черкесии активно борются с мусорными свалками: на территории города установят порядка полусотни новых контейнеров для отходов в тех местах, где их недостаточно и где старые вышли из строя, рассказали в администрации Черкесска.

"На 31 улице республиканской столицы установлено более 50 новых контейнерных баков. Работы продолжаются. Урн на улицах города также стало больше на 58 единиц. Они установлены на улице Парковой, Кирова, Красноармейской, Горького, вокруг Большого пруда в парке «Зеленый остров"

- мэрия Черкесска

За полугодичный период с января по июнь этого года предприятие «Специализированное автохозяйство по уборке города» вывезло более 3 тыс т мусора из дворов многоэтажек и общественных пространств. Сейчас работы продолжаются.

Сотрудники администрации также напомнили о важности порядка обращения с отходами, недопущения захламления придворовых территорий, формирования нерегулируемых свалок и поджогов пластиковых контейнеров