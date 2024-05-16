Более 300 объектов незаконной рекламы снесли в Черкесске

За период с января по июль в Черкесске демонтировали более 300 рекламных объектов, установленных нелегально. Для размещения рекламы городские власти требуют наличие соглашения.

В столице КЧР активно борются с незаконно размещенной рекламой на улицах города. За шесть месяцев этого года службы убрали более 300 нелегальных объектов. Об этом рассказала черкесская администрация.

«В республиканской столице продолжается снос незаконно установленных информационных и рекламных щитов и стендов. Так, с начала года демонтировано более 300 таких объектов»

- мэр Черкесска Алексей Баскаев

Администрация города подчеркивает необходимость согласования с ней размещения какой-либо рекламы на фасадах зданий и специальных щитах. За год ей приходится демонтировать более 1 тыс несогласованных конструкций.

Команда специалистов и архитекторов, по словам Баскаева, разработала особые правила по размещению в пространстве Черкесска наружной рекламы для того, чтобы она приобрела упорядоченный характер и была более эффективной.