Покровский парк обустроят в Черкесске

Работы по модернизации Покровского парка начались в Черкесске. Он был основан много лет назад и стал любимым местом для семей с детьми, спортивных занятий и прогулок.

В Черкесске, жителям и гостям города, в 2025 году будет доступен обновленный и благоустроенный Покровский парк. Это важное событие для всех, кто ценит природу и комфортное пространство для отдыха.

«Свыше 17 тысяч горожан приняли участие во всенародном голосовании за общественные территории и дизайн проекты благоустройства, реализация которых намечена на 2025 год. Его проводит Минстрой России совместно с „Единой Россией“. Большинство участников голосования выбрали благоустройство Покровского парка»

– мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев.

История Покровского парка

По словам главы города, Покровский парк является одним из старейших и наиболее популярных парков в городе. Он был основан много лет назад и стал любимым местом для семей с детьми, спортивных занятий и прогулок. Однако со временем парк требует обновления и модернизации, чтобы соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности.

В планах обновить детские площадки, установить новые скамейки, создать зоны отдыха с уличной мебелью, а также обновить систему освещения и озеленение.

Благоустроенный Покровский парк будет иметь целый ряд преимуществ для горожан и гостей города.

Во-первых, это будет отличное место для активного времяпрепровождения: здесь можно будет заниматься спортом, гулять с семьей, устраивать пикники и проводить время на свежем воздухе.

Во-вторых, обновленный парк способствует улучшению экологической обстановки в городе и создает благоприятную атмосферу для отдыха и релаксации.