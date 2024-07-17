Крымский мост избавился от пробок

В среду утром проехать Крымский мост можно свободно в любом направлении. Наблюдавшиеся накануне пробки исчезли. Обстановка спокойная.

Сегодня Крымский мост открыт для проезда в обоих направлениях, движение свободное, пробок нет.

По данным инфоцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру, утром 23 июля перед Крымским мостом нет очереди. Скопления автомобилей не наблюдается ни со стороны Крыма, ни стороны Краснодарского края.

Отметим, что накануне утром пробка со стороны Кубани составляла 800 автомобилей, туристы проводили в очереди на проезд по три часа. Ситуация нормализовалась к вечеру вторника и на утро среды остается стабильной.