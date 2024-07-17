Вестник Кавказа

Крымский мост избавился от пробок

Крымский мост избавился от пробок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду утром проехать Крымский мост можно свободно в любом направлении. Наблюдавшиеся накануне пробки исчезли. Обстановка спокойная.

Сегодня Крымский мост открыт для проезда в обоих направлениях, движение свободное, пробок нет.

По данным инфоцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру, утром 23 июля перед Крымским мостом нет очереди. Скопления автомобилей не наблюдается ни со стороны Крыма, ни стороны Краснодарского края.

Отметим, что накануне утром пробка со стороны Кубани составляла 800 автомобилей, туристы проводили в очереди на проезд по три часа. Ситуация нормализовалась к вечеру вторника и на утро среды остается стабильной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1515 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Очередь перед Крымским мостом достигла 800 автомобилей

Очередь перед Крымским мостом достигла 800 автомобилей

Крымский мост можно проехать без пробок

Крымский мост можно проехать без пробок

Досматривать автомобили будут быстрее на Крымском мосту

Досматривать автомобили будут быстрее на Крымском мосту

Крымский мост снова собирает очереди на Кубани

Крымский мост снова собирает очереди на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы