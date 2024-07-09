В Севастополе откроют уникальный музейно-храмовый комплекс

Новый храмовый комплекс "Херсонес Таврический" откроется на территории Херсонеса в Севастополе в конце июля этого года.

Храмовый комплекс "Новый Херсонес" планируется открыть в Севастополе для жителей города 30 июля 2024 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Это своего рода уникальная и масштабная постройка, аналогов которой в других странах нет. Место для строительства выбрали не просто так. Херсонес (Корсунь) был одним из проводников христианства и важным опорным пунктом для миссионерства на протяжении 2 тыс лет. На его территории было возведено большое количество храмов и базилик, которые с течением времени были разрушены. Там же и крестился князь Владимир, в честь чего был возведен Владимирский собор.

"Древний Херсонес – один из центров христианства и паломничества. Это место крещения князя Владимира и, по сути, обретения православной веры вначале Древней Русью, которая потом распространилась на всю территорию формирующегося государства. И после того уже, как Московское княжество добилось своего патриаршего престола, распространилась на всю нашу страну. А истоки – это Древний Херсонес, или Корсунь, сегодняшний Севастополь"

– Михаил Развожаев.

Новый историко-археологический парк будет выполнен по подобию византийского города, в стиле античной классики и будет включать в себя несколько культурных объектов: Музеи Античности, Византии и Христианства; Археологический комплекс; Молодежный катехизический центр; Центры для паломников; Амфитеатр и многие другие. Некоторые из этих построек еще будут достраиваться и помимо них планируется возвести храм с открытым куполом для проведения в нём ночных служб под открытым небом, что довольно необычно и в какой-то степени волшебно.

Автором идеи масштабного музейно-храмового комплекса выступил митрополит Тихон. Строительство проходило с помощью большого количества военных и археологов; по результатам раскопок на такой громадной территории было найдено более 3 млн артефактов, в том числе и взрывоопасных предметов. Финансовую поддержку оказывали "Газпром нефть" и "Транснефть".

"Никогда и нигде в истории России и в мире одновременно на одной территории не проводились раскопки такого масштаба. Найдено более 3 млн артефактов. Работали здесь на раскопках два года"

– митрополит Тихон.

Как заявил на пресс-конференции Развожаев, такой проект значим не только для Севастополя, но и для всего православного мира.

"Проект беспрецедентный. Для Севастополя – грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический новый центр притяжения"

– Михаил Развожаев

На данный момент уже опубликован график работы комплекса, а для ночных прогулок на территории продумано хорошее освещение. Вход на территорию будет бесплатным.