Вестник Кавказа

Кисловодск обзавелся собственной луной

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодскому национальному парку вручили новый подарок – луну высотой в 7 м. Это уже не первый раз, когда городу дарят предмет искусства.

Кисловодск обзавелся новой достопримечательностью. Макет большой светящейся луны появился в Национальном парке «Кисловодский». Об этом рассказала администрация города.

"Семиметровая Луна украшает территорию возле такого излюбленного место для прогулок как мостик «Дамский каприз». Особую привлекательность новому арт-объекту придает подсветка, которая в вечернее время создает полную иллюзию рельефа небесного светила".

- мэр Кисловодска Евгений Моисеев

Новый предмет искусства высотой в семь метров был подарен Кисловодску от создателя фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова. Это не первый подарок городу от него. В 2023 году он вручил Кисловодску большую скульптуру, символизирующую семейные ценности.

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