Фотовыставка семей Российской империи открыта в Кисловодске 

Выставка, посвященная истории семьи, открылась в Кисловодске. На экспозиции представлены как фотографии «обычных» семей, так и царственных особ.

В Кисловодске под открытым небом открылась удивительная фотовыставка, посвященная семьям из Российской империи. Это событие стало подарком для всех ценителей истории, культуры и величия прошлого.

На выставке собраны не только фотографии обычных семей, но и уникальные снимки из круга выдающихся личностей того времени – деятелей искусства и военных лидеров. Каждое изображение рассказывает свою уникальную историю обычных людей и их необычных судеб.

"В день нашего фестиваля любви торжественно открыли историческую экспозицию фотоснимков на нашем самом длинном туристическом проспекте имени Ленина. В Год семьи это важный для Кисловодска проект совместный с фондом социально-культурного развития "Созидающий мир" и Российским государственным архивом кинофотодокументов"

– Глава города Евгений Моисеев.

Особое внимание на выставке уделено фотографиям из семейных альбомов известных личностей эпохи. Здесь вы сможете увидеть редкие снимки отдыхающих вместе семьями великих русских писателей, композиторов, артистов, военных деятелей. Каждая фотография становится своего рода временной капсулой, в которой сохранены уникальные моменты жизни и творчества этих выдающихся личностей.