Еще двух туристов-подростков спасли в Северной Осетии

Спасателям МЧС снова пришлось оказывать помощь отправившейся в поход группе подростков. Накануне пострадала девушка, сегодня были эвакуированы еще двое тинейджеров.

Спасательная операция вынужденно была продолжена после небольшого перерыва в горах Северной Осетии, сообщили в республиканском МЧС.

Накануне специалисты забрали и доставили на равнину 16-летнюю девушку из Нефтекумска. В составе группы из семи тинейджеров и двух взрослых она участвовала в восхождении на гору Малый Архон. В какой-то момент туристка получила травму.

Спасательная операция продолжалась 10 часов и успешно завершилась. Однако чуть позже стало известно, что травмирован еще один подросток. С больной ногой он не мог продолжать восхождение.

В итоге сегодня оказалось, что пострадал не один, а двое юных туристов. Спасатели оказали первую помощь юношам 16 и 17 лет, а затем проводили их до "скорой".

Что касается остальных участников группы, то они покинули маршрут, завершив поход.