Девушку спасли в горах Северной Осетии

Спасатели эвакуировали туристку-участницу восхождения на гору Малый Архон. Также спасателям предстоит спустить еще одного травмированного туриста.
Юная туристка травмировалась в горах Северной Осетии, информируют спасатели регионального МЧС.
«Специалисты МЧС России транспортировали травмированную 16-летнюю туристку из Нефтекумска на равнину и передали врачам»
– МЧС России
Затем стало известно, что также повредил ногу один из участников тургруппы. В настоящее время группа встала на ночевку. Спасательная операция продолжится завтра.
Отметим, что туристы штурмовали гору Малый Архон.