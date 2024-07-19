Вестник Кавказа

Девушку спасли в горах Северной Осетии

Девушку спасли в горах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели эвакуировали туристку-участницу восхождения на гору Малый Архон. Также спасателям предстоит спустить еще одного травмированного туриста.

Юная туристка травмировалась в горах Северной Осетии, информируют спасатели регионального МЧС.

«Специалисты МЧС России транспортировали травмированную 16-летнюю туристку из Нефтекумска на равнину и передали врачам»

– МЧС России

Затем стало известно, что также повредил ногу один из участников тургруппы. В настоящее время группа встала на ночевку. Спасательная операция продолжится завтра.

Отметим, что туристы штурмовали гору Малый Архон.

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