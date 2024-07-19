Землетрясение потрясло вечером юго-восток Дагестана

Сегодня вечером в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3. Информация о пострадавших не поступала.
Вечером 23 июля в юго-восточной части Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.
Подземные толчки были зафиксированы в Табасаранском районе около 3 с половиной часов назад.
"В 20:21 от дежурного научного центра по сейсмособытиям поступила информация о том, что в 19:39 в Табасаранском районе между селами Тинит и Гюхряг зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3"
– пресс-служба управления
Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.