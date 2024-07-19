Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло вечером юго-восток Дагестана

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
Сегодня вечером в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 23 июля в юго-восточной части Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.

Подземные толчки были зафиксированы в Табасаранском районе около 3 с половиной часов назад.

"В 20:21 от дежурного научного центра по сейсмособытиям поступила информация о том, что в 19:39 в Табасаранском районе между селами Тинит и Гюхряг зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3"

– пресс-служба управления

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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