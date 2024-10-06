Вестник Кавказа

На Каспии произошло очередное землетрясение

На Каспии произошло очередное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в полночь по местному времени азербайджанские сейсмологи зафиксировали небольшое землетрясение в Каспийском море магнитудой 3,1.

Минувшей ночью в Каспийском море зафиксировано небольшое землетрясение, сообщили в Республиканском сейсмологическом центре Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составляла 3,1, они были зафиксированы в 23:57 по местному времени (22:57 мск), передает Trend.

Очаг землетрясения находился на глубине 45 км.

На побережье Каспия и в столице Азербайджана подземные толчки практически е ощущались, добавили в сейсмологическом центре страны.

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