На Каспии произошло очередное землетрясение

Минувшей ночью в полночь по местному времени азербайджанские сейсмологи зафиксировали небольшое землетрясение в Каспийском море магнитудой 3,1.
Минувшей ночью в Каспийском море зафиксировано небольшое землетрясение, сообщили в Республиканском сейсмологическом центре Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составляла 3,1, они были зафиксированы в 23:57 по местному времени (22:57 мск), передает Trend.
Очаг землетрясения находился на глубине 45 км.
На побережье Каспия и в столице Азербайджана подземные толчки практически е ощущались, добавили в сейсмологическом центре страны.