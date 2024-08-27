Землетрясение в Китае почувствовали в Алматы

Минувшей ночью в жители крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы почувствовали подземные толчки – как полагают сейсмологи, это были отголоски пятибалльного землетрясения в Китае.
Минувшая ночь для жителей Алматы выдалась неспокойной – многие жители мегаполиса почувствовали подземные толчки.
"Эпицентр землетрясения находился на территории Китая в 264 км от Алматы. В самом городе его сила составила 2 балла"
- МЧС Казахстана
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, передает Sputnik Казахстан.
Что касается причины, то землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Его эпицентр располагался в 153 км к от уезда Аксу с населением 535 тыс человек, а очаг находился на глубине 10 км.