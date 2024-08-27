Вестник Кавказа

Землетрясение в Китае почувствовали в Алматы

Землетрясение в Китае почувствовали в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в жители крупнейшего мегаполиса Казахстана города Алматы почувствовали подземные толчки – как полагают сейсмологи, это были отголоски пятибалльного землетрясения в Китае.

Минувшая ночь для жителей Алматы выдалась неспокойной – многие жители мегаполиса почувствовали подземные толчки.

"Эпицентр землетрясения находился на территории Китая в 264 км от Алматы. В самом городе его сила составила 2 балла"

- МЧС Казахстана

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, передает Sputnik Казахстан.

Что касается причины, то землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Его эпицентр располагался в 153 км к от уезда Аксу с населением 535 тыс человек, а очаг находился на глубине 10 км.

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