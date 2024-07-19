Вестник Кавказа

Поиски утонувшего в реке мужчины ведутся в Дагестане

Поиски утонувшего в реке мужчины ведутся в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане мужчина утонул реке Сулак. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. В них участвуют сотрудники МЧС.

В Бабаюртовском районе Дагестана утонул мужчина, инцидент произошел на реке Сулак, пишет пресс-служба республиканского МЧС

Как заявили в ведомстве, сигнал о бедствии поступил по системе 112. 66-летний местный житель утонул в 6 км от населенного пункта Сулак.

Отмечается, что в настоящее время ведутся поисковые работы, в которых принимают участие сотрудники регионального спасательного ведомства.

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