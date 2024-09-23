В Азербайджане произошло землетрясение на 3,1

Этим утром Азербайджан потрясло землетрясение. Специалисты оценивают силу подземных толчков в 3,1 балла. О пострадавших или ущербе не сообщается.
Землетрясение случилось на территории Азербайджана на Ширванской равнине, информируют сегодня специалисты Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА).
Подземные толчки зафиксированы в 08.47 в Агдашском районе, магнитуда природного явления - 3,1.
Накануне вечером в Азербайджане также была зарегистрирована сейсмоактивность - Джалилабадский район потрясло на 3,6.