Вестник Кавказа

В Азербайджане произошло землетрясение на 3,1

В Азербайджане произошло землетрясение на 3,1
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим утром Азербайджан потрясло землетрясение. Специалисты оценивают силу подземных толчков в 3,1 балла. О пострадавших или ущербе не сообщается.

Землетрясение случилось на территории Азербайджана на Ширванской равнине, информируют сегодня специалисты Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА).

Подземные толчки зафиксированы в 08.47 в Агдашском районе, магнитуда природного явления - 3,1.

Накануне вечером в Азербайджане также была зарегистрирована сейсмоактивность - Джалилабадский район потрясло на 3,6.

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