Вестник Кавказа

Увеличение ввода жилья зафиксировано в Северной Осетии

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Значительный прирост строительства жилья наблюдается в Северной Осетии. Один из ключевых факторов, способствовавших увеличению ввода жилья в Северной Осетии – это государственная поддержка развития строительного сектора.

В Северной Осетии отмечается заметный прирост строительства жилья – увеличение на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«С января по июнь было введено в эксплуатацию 348 759 кв м жилья. Этот показатель составляет 118,2% от объема жилья, введенного в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года»

– правительство Дагестана

Один из ключевых факторов, способствовавших увеличению ввода жилья в Северной Осетии – это государственная поддержка развития строительного сектора. В рамках государственных программ и инициатив были приняты меры по стимулированию строительства жилья, что способствовало увеличению объемов нового жилья

Значительное внимание властей было уделено как коммерческому, так и социальному жилью, что позволило обеспечить разнообразие предложения на рынке недвижимости.

Отмеченный рост ввода жилья в Северной Осетии свидетельствует о положительной динамике развития жилищного строительства и ориентированности региона на улучшение жилищных условий населения.

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