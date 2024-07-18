Почему изменился цвет моря у пляжа "Спортивный" в Геленджике?

МЦУ Геленджика ответил на вопрос жителей и туристов, в чем причина изменения оттенка воды. Он возник после публикации видео, где виден непривычно темный цвет морской воды у пляжа "Спортивный". Оказалось, это произошло из-за недавнего шторма.

Управление ЖКХ Геленджика разъяснило, что причина темного цвета воды у пляжа "Спортивный" не связана со сливами грязи из ливневых канализаций. Слова коммунальной службы передал МЦУ Геленджика в своем Telegram-канале.

«Ночью и утром в Геленджике прошел небольшой шторм, в результате которого земля была вынесена в море»

- МЦУ Геленджика

Они также передали, что этот пляж не предназначен для купания.

Накануне, в сеть выложили видео, где снимающий отметил странный цвет морской воды у берега пляжа "Спортивный". Оно породило много вопросов у туристов и местных жителей.