Авария оставила без света десятки улиц в Геленджике

В четверг вечером на десятках улиц Геленджика пропало электричество. Причина – авария, произошедшая на ЛЭП.

Сегодня вечером в Геленджике пропало электроснабжение почти 40 улиц. Об этом 18 июля информирует в своем Telegram-канале Муниципальный центр управления города.

"Из-за аварии на линиях электропередач обесточены ряд улиц и микрорайонов города. Причина - выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре"

– МЦУ Геленджика

Согласно информации, без света сейчас остаются четыре десятка улиц, на 25 подачу электричества возобновили.