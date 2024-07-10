Вестник Кавказа

Авария оставила без света десятки улиц в Геленджике

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером на десятках улиц Геленджика пропало электричество. Причина – авария, произошедшая на ЛЭП.

Сегодня вечером в Геленджике пропало электроснабжение почти 40 улиц. Об этом 18 июля информирует в своем Telegram-канале Муниципальный центр управления города.

"Из-за аварии на линиях электропередач обесточены ряд улиц и микрорайонов города. Причина - выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре"

– МЦУ Геленджика

Согласно информации, без света сейчас остаются четыре десятка улиц, на 25 подачу электричества возобновили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1485 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

Отключения света ввели на Ставрополье из-за перегрузок сети

Отключения света ввели на Ставрополье из-за перегрузок сети

Мысхако под Новороссийском остался без воды и электричества

Мысхако под Новороссийском остался без воды и электричества

Дагестанцы нарастили потребление электроэнергии

Дагестанцы нарастили потребление электроэнергии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы