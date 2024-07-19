Вестник Кавказа

До конца года 7 новых школ заработают на Ставрополье

До конца года 7 новых школ заработают на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье осуществляется строительство 8 новых школ. К началу нового учебного года 2 из них будут готовы принять учеников.

В Ставропольском крае ведется строительство 8 школ общей вместимостью более 6 тыс мест. Об этом рассказали в краевом Минстрое.

И.о. главы ведомства Сергей Величко подчеркнул, что к 1 сентября планируется открыть 2 школы, а еще 5 – до конца нынешнего года.

"В ближайшее время будут введены в эксплуатацию восемь новых объектов образования, рассчитанных на 6170 мест. Семь из них – до конца текущего года"

– и.о. главы Минстроя

В Ставрополе ведутся работы по строительству сразу двух школ. По одному объекту строится в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Михайловске, а также в Георгиевском и Кочубеевском округах.

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