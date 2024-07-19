Вестник Кавказа

Пляжи Дагестана набирают популярность среди туристов

Пляж Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В разгар летней жары большинство туристов предпочитают отдохнуть на пляже в Дагестане, чем отправиться в горы в этом году. Люди не хотят проводить свой отпуск в бетонных городских джунглях.

Посещение дагестанских пляжей стало самым любимым делом у гостей республики, рассказали в Минтуризме РД.

"В республике все больше и больше появляется благоустроенных пляжных территорий. При этом также растет спрос на отдых в горных районах, все больше людей стремятся провести отпуск вдали от городского шума"

- Минтуризма Дагестана

Напомним, что средний чек пляжного отдыха в Дагестане вырос на три процента за 2024 год и составил около 6,4 тыс рублей.

Большой популярностью у туристов в Дагестане также пользуется пещерный комплекс "Салатау", Самурский лес, Салтинский водопад, уникальный фонтан в Дербенте, башни Гоор и другие достопримечательности.

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